Buon anno nuovo con il “Christmas Spectacular” al Rockefeller Center

L’occasione del passaggio d’anno ci fa proiettare lo sguardo oltre le frontiere, puntando verso due grandi capitali. Nel grande teatrone newyorkese del Rockefeller Center assistiamo a uno degli emblemi degli spettacoli natalizi. Invece nella calda notte carioca siamo in spiaggia a ballare sulle percussioni delle Baterias do Carnaval – e poi in acqua nel segno della pace.



New York

Al Radio City Music Hall è in scena ogni sera il celebre e tradizionale “Christmas Spectacular” con le trentasei paia di gambe delle Rockettes, repliche fino al 4 gennaio. Iniziato nel 1933 lo show, di enorme successo, non è stato sospeso nemmeno negli anni della guerra. Lo spettacolo musicale include alcuni classici come “La parata dei soldati di legno“, “Let Christmas Shine” e “The Nativity Living” che ne hanno fatto la storia. Oltre alle Rockettes prendono parte allo spettacolo decine di altri artisti. Il teatro, molto grande (6.000 persone), è uno splendido esempio di Art Deco e fa parte del complesso del Rockefeller Center.Christmas Spectacular | The Rockettes

Rio de Janeiro

Il 31 è la notte del celebre Reveillon, quando si attendono due milioni di persone sulle spiagge di Copacabana e Ipanema. Tre sono i palchi: sul primo i cantanti Ludmilla, Luísa Sonza, Gloria Groove; sul secondo, dedicato al samba, suonano Jorge Aragão, Belo, Diogo Nogueira, Tereza Cristina, Nattanzinho; sul terzo la Bateria da Imperatriz Leopoldinense, vincitrice dell’ultimo Carnevale e i Baterianidos do Viradouro, attuali vice-campioni del Carnevale; e poi i DJs. La Bateria è un gruppo di percussioni che è al cuore delle scuole di samba durante le parate del Carnevale. Alla mezzanotte ci saranno i fuochi d’artificio, sparati da dieci pontoni in mare, per una durata di 12 minuti (però i fuochi del veneziano Redentore durano ca. 40 minuti). Poi tutti in acqua, vestiti di bianco perché portatore di pace, in onore a Yemanya, la dea madre degli Yoruba, nella tradizione afro-caraibica.

Torino

Fino al 30 alla Reggia di Venaria, la seicentesca residenza sabauda, il tradizionale ciclo cameristico presentato da Lingotto Musica. Apre il Trio Sheilak (Sergio Costa pianoforte, Emanuele Brilli violino, Matilde Michelozzi violoncello) in programma il Trio n. 2 di Schubert. Il concerto è realizzato in collaborazione con Le Dimore del Quartetto, di cui il Trio è stato “Ensemble dell’anno” 2022. Capolavoro dell’architettura e del paesaggio, la Venaria Reale è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1997; vanta alcune delle più alte espressioni del barocco.