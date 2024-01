Cina: liquidazione di Zhongzhi e vendite di Country Garden, la crisi dello shadow banking si aggrava

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Cina ci prova, disperatamente, a resistere alla crisi cambiando anche le regole del gioco: dopo quelle di Borsa, dagli orari delle aperture ai fees scontati da pagare per ogni operazione ora tenta la carta del paniere aggiuntivo delle blue chip high tech destinato, nelle intenzioni degli architetti dei mercati finanziario, a rispecchiare i cambi dell’economia reale. Ma è la fuga massiccia di capitali che si è intensificata a fine anno a far paura, come pure quell’11% in meno registrato dai volumi delle borse cinesi nell’anno appena chiuso mentre gli Usa incassavano un +24 per cento. Da ieri anche la liquidazione di Zhongzhi, regina dello shadow banking legato all’immobiliare e le vendite dell’indebitata Country Garden.

Shadow banking al capolinea

Più che la magia di simili ritocchi, balzano agli occhi le difficoltà, come la richiesta di liquidazione di Zhongzhi, il colosso del trust dichiaratosi insolvente per 64 miliardi di dollari a fronte di un patrimonio di 200 miliardi di yuan, accettata da un tribunale di Pechino. Secondo il tribunale Zhongzhi ha presentato domanda di fallimento in quanto non poteva pagare i debiti dovuti e le sue attività erano insufficienti per pagare tutti i debiti. A luglio i primi segnali quando Zhongrong International Trust Co, società fiduciaria leader controllata da Zhongzhi, ha mancato i pagamenti di decine di prodotti di investimento legati al mattone in crisi.

Ad agosto, Zhongzhi ha dichiarato agli investitori di trovarsi di fronte ad una crisi di liquidità e che avrebbe condotto una ristrutturazione del debito. La direzione ha ammesso che il piano di “auto-salvataggio” ipotizzato attraverso la ristrutturazione, con un’attenzione particolare alla riscossione dei debiti e alla liquidazione degli asset,era un’opzione più gracile della bancarotta, che ha prevalso.

L’emorragia di vendite

Pessime notizie anche da Country Garden, un tempo il primo real estate cinese, poi superato, sei anni fa, dall’altrettanto barcollante Evergrande: la società ha dovuto comunicare alle autorità di Hong Kong dove è quotata vendite a raffica per circa 6,61 miliardi yuan, pari a 866 milioni di ero, e a una superficie di 680mila metri quadrati. A fine giugno il debito di Country Garden era pari a 33 miliardi di euro. Quello accumulato da Evergrande, la cui udienza - ristrutturazione o liquidazione - è slittata a fine mese, tocca i 300 miliardi di dollari.

Poco conta che nel nuovo CSI A50 entrano Kweichow Moutai, il liquore più ambito al mondo, le batterie elettriche di Contemporary Amperex Technology Co, il chipmaker Semiconductor Manufacturing International Corp e il colosso farmaceutico Jiangsu Hengrui. JPMorgan ha già lanciato nuovi fondi agganciati all’indice anche se finora il nuovo benchmark è calato del 2.6.