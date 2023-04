Fine Foods cresce del 6% nel 2022 e scommette sulla cosmetica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ricavi in crescita nel 2022 per Fine Foods & Pharmaceuticals, società italiana specializzata nella produzione in conto terzi di prodotti per l’industria farmaceutica, nutraceutica, cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici, quotata all’Euronext Star di Milano. I ricavi consolidati sono arrivati a 206,9 milioni di euro, in crescita del 6,2% rispetto a Euro 194,8 milioni del 2021. Un trend di di progressiva crescita del business, reso possibile soprattutto grazie al percorso pianificato di potenziamento continuo dell’attività di R&D, marketing e commerciali.

La Business Unit Pharma conferma l’aumento del fatturato, portandosi a 54,7 milioni nel 2022 e registrando una crescita del 38,6% rispetto all’anno precedente. I ricavi della Business Unit Food nel 2022 si attestano a 117,8 milioni contro i 139,1 milioni del

2021, con un calo ascrivibile principalmente alla contrazione delle produzioni destinate ai

mercati interessati dal conflitto russo-ucraino e a un rallentamento delle attività dei clienti che operano nel settore del Multilevel Marketing.

Il rallentamento delle attività Food è tuttavia più che compensato dagli incrementi di fatturato registrati dalle divisioni Pharma e Cosmetica, che rendono il portafoglio di business della società più solido ed equilibrato. L’apporto nel 2022 della nuova Business Unit Cosmetica, derivante dalle acquisizioni avvenute nel 2021, è infatti pari a 34,3 milioni di euro, con una crescita del 110,6% rispetto al 2021.

L’Ebitda nel 2022 è stato di 15,4 milioni rispetto ai 19,6 milioni dell’esercizio precedente, a causa principalmente della crisi della supply chain e del significativo aumento dei costi dell'energia.

«Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in termini di ricavi. soprattutto alla luce di un contesto geo-politico e macroeconomico internazionale molto complesso – ha detto l’amministratore delegato del gruppo, Giorgio Ferraris –. A conferma di un contesto in cui iniziamo a vedere dei confortanti segnali di ripresa, il gruppo si appresta a chiudere il primo trimestre del 2023 con ricavi in aumento del 25% rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno».