Fine settimana verde a Londra, in bici tra burgher vegani e aperitivi in vivaio di Simone Filippetti

Brexit o no, Londra rimane sempre una delle mete più gettonate dagli italiani in vacanza. Tra le città europee, la capitale del Regno Unito è quella che esercita sempre il maggiore fascino ed è perfetta per un fine settimana. Domani si apre un week-end all’insegna dell’ecologia e dell’ambiente con la gigantesca Prudential London Race. Ecco alcuni consigli e suggerimenti per due giorni “green” a Londra.