Fine vita: a che punto è l’Italia

Alla luce di tale pronuncia il legislatore è intervenuto con la legge n. 219 del 2017, che riconosce alcuni importanti principi. Innanzitutto è possibile rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico o singoli atti del trattamento (art. 1, comma 5): vengono espressamente qualificati come trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, recependo quanto già statuito dalla Corte di cassazione nel caso Englaro.

In secondo luogo, è possibile per le persone maggiorenni capaci di intendere e di volere in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari (DAT) anche individuando un fiduciario (art. 4).



In terzo luogo, si prevede espressamente che a fronte dell’evolversi di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta possa essere definita la pianificazione delle cure condivisa fra medico e paziente (art. 5). La legge ha anche garantito da un lato la possibilità di redigere il testamento biologico e dall'altro quella di poter beneficiare dell'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.



Nonostante l’apparente chiarezza del testo normativo, esistono comunque alcuni profili problematici che attengono all’effettiva applicazione della disciplina, alla luce di alcune disposizioni ambigue: potrebbe esserci spazio per l'esercizio di un (non previsto) diritto di obiezione di coscienza e risulta in concreto problematica l’individuazione circa il ruolo dei soggetti terzi e dei diversi medici di volta in volta coinvolti nella relazione di cura.



Recentemente il delicato tema della libertà di autodeterminazione nelle scelte di fine vita è stato interessato dalla vicenda “Cappato”, che ha portato la Corte costituzionale ad aggiungere un ulteriore importante tassello in punto di “suicidio assistito”, dal momento che, come noto, è stato ritagliato l’art. 580 c.p. (rubricato “Istigazione o aiuto al suicidio”) sulla situazione in cui versava Fabiano Antoniani, così da escludere la punibilità nei casi in cui: il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli.