Fine vita, nel nome del referendum non entra il «consenso libero»

La denominazione

In quest’ottica, l’integrazione alla denominazione del quesito proposta dai promotori, volta a introdurre il riferimento alla «Disponibilità della propria vita mediante consenso libero, consapevole e informato», per l’Ufficio centrale per il referendum della Cassazione «non appare favorire il suddetto necessario chiarimento (che, per essere tale esige di essere neutrale)».

L’integrazione proposta, infatti, come hanno affermato gli stessi promotori, intende rendere chiaro il principio giuridico che l’abrogazione parziale vuole «introdurre, ovvero quello della disponibilità della propria vita in presenza di un consenso valido, libero e informato». Un principio che, secondo i promotori, troverebbe conferma nella sentenza 242/2019 della Corte costituzionale, resa a seguito dell’aiuto dato a Fabiano Antoniani (Dj Fabo).

L’Ufficio centrale, tuttavia, non solo ha ricordato come il referendum abbia natura abrogativa e non possa spingersi «sul terreno di scelte eventualmente spettanti agli organi istituzionalmente competenti all’adozione di una disciplina organica della materia», ma ha anche negato che un tale principio trovi fondamento nella sentenza 242/2019, dove il bilanciamento operato non comporta «un varco all’autodeterminazione e alla disponibilità della vita».

La Corte costituzionale

In effetti, la sentenza 242/2019, pur creando una circoscritta area di non punibilità nel reato di aiuto al suicidio, previsto dall’articolo 580 del Codice penale, ha escluso che possa desumersi la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto all’autodeterminazione individuale; la ratio dell’articolo 580 del Codice penale, infatti, si legge nella sentenza della Consulta, «può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili», poiché «assolve allo scopo, di perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze».

Affermazioni, queste, non prive di rilievo rispetto al giudizio di ammissibilità che la stessa Consulta è chiamata a esprimere sul referendum relativo all’articolo 579 del Codice penale, ove si consideri quella giurisprudenza che esclude l’ammissibilità di quesiti abrogativi di leggi a contenuto costituzionalmente vincolato, che offrono una «tutela minima» indispensabile a garantire il nucleo essenziale di un diritto costituzionale.