Fine vita: la via stretta tra Parlamento e referendum

«Abbiamo scelto di seguire passo passo le orme tracciate dalla Consulta perché è l’unica via che può portare all’approvazione» spiega uno dei due relatori, Alfredo Bazoli (Pd), consapevole del fatto che il percorso è difficile e potrebbe arenarsi. «Abbiamo cercato una mediazione - continua Bazoli - con il centrodestra proprio per evitare il muro contro muro. Se dovesse arrivare in porto, garantirebbe (insieme con la legge 219/2017) un’adeguata copertura delle esigenze di chi chiede di essere accompagnato al fine vita e toglierebbe molte delle ragioni che spingono il referendum».

Fra le norme frutto di mediazione e non previste dalla Consulta c’è l’obiezione di coscienza per medici e infermieri: le Regioni devono però garantire il servizio.

Una mediazione che non convince Marco Cappato che, con l’associazione Coscioni, ha proposto degli emendamenti «per fare in modo che la nuova legge sia utile», spiega. «Il suicidio assistito è già legale in base alle condizioni stabilite dalla Consulta. Le nuove norme - osserva Cappato - non migliorano il quadro, perché escludono chi non è tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, come i malati di tumore, e non fissano tempi certi. Anzi, fanno dei passi indietro su obiezione di coscienza, sofferenza psichica e cure palliative. Tutti punti su cui noi proponiamo di intervenire». Per Cappato «la fretta del Parlamento, dopo tre anni dalla richiesta della Consulta, dipende dal fatto che la stessa Corte è chiamata a decidere sull’ammissibilità del referendum, che però mira a legalizzare l’eutanasia e si potrà tenere anche se la legge venisse approvata».

La situazione in pillole

IL FINE VITA

L’eutanasia attiva

È l’atto con cui si procura la morte di una persona che ne fa esplicita richiesta. È vietata dall’articolo 579 del Codice penale che punisce l’omicidio del consenziente (reclusione da 6 a 15 anni)

Il suicidio assistito

Nel suicidio assistito il paziente assume in modo autonomo il famaco letale preparato da una equipe medica (anche tramite supporto meccanico). È vietato dall’articolo 580 del Codice penale ma la Consulta ha indicato i casi di non punibilità

LA NORMATIVA ATTUALE

Il testamento biologico

Sulla scia dei casi Englaro e Welby la legge 219/2017 ha introdotto le Dat (disposizioni anticipate di trattamento) con cui è possibile indicare le terapie e i trattamenti sanitari cui non si vuole essere sottoposti, nel caso in cui si perda in modo irreversibile la capacità di intendere e volere

La sedazione palliativa profonda

Nei casi di paziente con prognosi infausta a breve termine, la legge 219/2017 ha previsto che il medico possa ricorrere alla sedazione palliativa profonda, con il consenso del paziente