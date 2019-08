Fineco: +9,7% utile netto rettificato. «Miglior semestre di sempre» I ricavi totali rettificati per le poste non ricorrenti si sono attestati a 323,5 milioni (+3,8%). Il risultato di gestione rettificato per le poste non ricorrenti è stato di 196 milioni (+4,7%)

Finecobank ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con un utile netto rettificato per le poste non ricorrenti per 137,3 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso del 9,7%. La nota della società sottolinea che si tratta del miglior semestre di sempre. I ricavi totali rettificati per le poste non ricorrenti si sono attestati a 323,5 milioni (+3,8%). Il risultato di gestione rettificato per le poste non ricorrenti è stato di 196 milioni (+4,7%).

«Siamo molto soddisfatti dei risultati del primo semestre dell'anno, che testimoniano la capacità di Fineco di crescere in tutte le condizioni di mercato – ha commentato l'ad, Alessandro Foti - Sono dati che ancora una volta confermano che il modello di business di Fineco è in grado di generare un flusso di ricavi ben diversificato e bilanciato, ed evidenziano la capacità di soddisfare anche le più sofisticate esigenze finanziarie della clientela, con un continuo miglioramento della produttività della rete di consulenza».

Il manager ha anche aggiunto che «i risultati di raccolta in depositi del mese di luglio, al netto degli effetti legati a situazioni contingenti, si attestano in linea ai livelli attesi. I clienti confermano l'apprezzamento per la one stop solution proposta da Fineco che, attraverso un unico conto, consente l'accesso a servizi di banking, credit, trading e investimento attraverso evolute piattaforme transazionali e di consulenza».

Nel secondo trimestre 2019 i ricavi sono pari a 165,4 milioni, in aumento del 4,5% rispetto al trimestre precedente grazie al contributo positivo di tutte le aree di business e del 5,7% rispetto al secondo trimestre 2018. Il margine di interesse del secondo trimestre si attesta a 71,4 milioni, in crescita dell'1,5% rispetto al trimestre precedente e del 3,9% rispetto al secondo trimestre 2018, principalmente supportato dall'incremento della liquidità transazionale e da una maggior incidenza dell'attività di lending. Il tasso medio relativo all'attivo fruttifero nel trimestre è pari all'1,25%, in calo rispetto all'1,26% del trimestre precedente e all'1,31% del secondo trimestre 2018.