Fineco ancora in rally grazie alla raccolta sopra le attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - La raccolta sopra le attese di Finecobank spinge ancora il titolo della società del risparmio gestito che, dopo l’exploit di giovedì 6 luglio (+6%), continua a guadagnare in un mercato debole. Le analisi dei broker sono concordi nel definire i risultati di giugno migliori delle aspettative. Nel mese di giugno, infatti, la raccolta netta di Fineco si è attestata a 765 milioni, superando così per il terzo anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre. «I dati di giugno – scrivono gli analisti di Equita – confermano un quadro solido per la piattaforma di Fineco, ancora più importanti perché acquisiti senza politiche commerciali di breve termine e in un mese ancora complicato per i mercati».

Ragionamento simile a quello di Intermonte, che parla di risultati della raccolta «solidi» che «testimoniano un buon andamento del dato complessivo e anche della raccolta gestita malgrado il contesto sfidante legato all’attrattività degli investimenti diretti in titoli di stato. Il calo dei depositi ha superato la soglia dei 2 miliardi di euro indicati come guidance per l’anno 2023 dalla società e che ci aspettiamo verrà rivista al rialzo ma rimane su livelli non preoccupanti: le nostre stime prevedono già deflussi dai depositi per 3 miliardi, ma il contesto rimane comunque favorevole e non ci aspettiamo impatti a livello di margine di interesse». Impatti limitati attesi anche dalla soluzione di Eurovita «con il nostro worst case che prevede un impatto pre-tasse di 20 milioni che potrebbe essere eccessivo».

In scia anche Banca Akros che, come Equita, conferma la sua raccomandazione “buy” sul titolo: «La raccolta netta di giugno è stata solida e migliore dei nostri numeri, così come l'asset mix, nonostante negli ultimi mesi siano state lanciate offerte commerciali sulla remunerazione di depositi e conti correnti», i risultati dell'intermediazione «sono stati ancora buoni e strutturalmente superiori a quelli degli anni precedenti la pandemia», così come l’acquisizione di nuovi clienti è «in ulteriore miglioramento, confermando il percorso di crescita di Fineco».