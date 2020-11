Fineco, Foti: «2020 un anno di successo. Distribuiremo cedole appena possibile»

(FOTOGRAMMA)

Alla luce dei conti del terzo trimestre, l'ad della banca guarda con fiducia a fine anno. Procede a pieno ritmo la conquista della Gran Bretagna

Nonostante la pandemia, per Finecobank il 2020 sarà un anno estremamente positivo. Parola di Alessandro Foti, il manager che da venti anni guida l'istituto. La società, forte del suo modello di business tecnologicamente avanzato, ha beneficiato dei trend in corso e in particolare dell' accelerazione sul fronte del digitale, nonché della febbre da trading esplosa con la volatilità alle stelle sui mercati. Mentre procede a gonfie vele anche la conquista della Gran Bretagna, la banca esclude operazioni straordinarie all'orizzonte, contando sulle robuste prospettive di crescita organica che si aprono all'orizzonte. Se poi le autorità lo consentiranno, l'istituto il prima possibile distribuirà ai propri azionisti il capitale in eccesso sotto forma di cedole.

Il 2020 si chiuderà con risultati importanti

«Ormai il 2020 è quasi finito per cui posso dire che ci apprestiamo a chiudere un anno di successo sotto il profilo commerciale ed economico - ha dichiarato Foti - I risultati del 2020 saranno importanti e in continuità anche con quelli già registrati nei mesi passati». Anche nel mese di ottobre, ad esempio, la raccolta netta è volata del 91% rispetto all'anno scorso, a 739 milioni. Il ceo dell’istituto ha commentato i risultati del terzo trimestre con soddisfazione. «La banca - ha spiegato - continua a beneficiare dell'accelerazione di trend strutturali che stanno cambiando la società italiana. C'è una spinta fortissima verso alla digitalizzazione e la strada sembra quella del non ritorno». Così è come se all’improvviso il mondo avesse iniziato a correre verso le società più tecnologiche. «E' come se ci venisse incontro a velocità a noi che siamo nati digitali e che da venti anni ci stiamo preparando al cambiamento», ha commentato ancora Foti, secondo il quale invece il modello di banca basato sul concetto di filiale come concetto di aggregazione dei clienti «è evidente che sia andato in crisi».

Ridistribuiremo agli azionisti il capitale in eccesso

Foti ha assicurato che non appena le autorità lo consentiranno, Fineco distribuirà le cedole, per adesso bloccate dalle disposizioni della Bce. «Ma sul tema del dividendo riteniamo sia corretto essere prudenti: fino a oggi sono circolati solamente rumor sulla volontà del regulator, che intanto non si è ancora pronunciato». Ad ogni modo, ha sottolineato, «coerentemente con la volontà delle autorità, quando ci sarà la possibilità restituiremo al mercato il capitale in eccesso e pagheremo gli azionisti».

Va meglio delle attese la conquista della Gran Bretagna

L'espansione in Gran Bretagna da parte di FinecoBank va avanti a passo di carica, al punto che la società ha deciso di innalzare anche le spese di marketing. «L'attività in Gran Bretagna procede bene. Continuiamo a prendere clienti di ottima qualità, clienti che generano ricavi, qualcosa di più rispetto al nostro piano iniziale», ha rivelato Foti. «Confortati da dati importanti - ha aggiunto - abbiamo deciso di investire 7 milioni per la campagna di marketing». Il primo obiettivo, a questo punto, sarà quello di offrire ai clienti in Uk una piattaforma di investimento come quella in Italia. La società, inoltre, a breve offrirà anche prodotti equivalenti ai Pir italiani. L'anno venturo, poi, saranno lanciati schemi pensione.

Per adesso, invece, Fineco non sta preparando nuovi piani di espansione in altri Paesi. «In questo momento siamo concentrati nel gestire la straordinaria opportunità che ci è data dai trend strutturali e siamo concentrati a far si che la banca catturi il suo potenziale solamente in Gran Bretagna», ha dichiarato Foti.

Fineco crescerà solo per via organica

Finecobank non parteciperà all'eventuale processo di fusioni e acquisizioni che si potrebbe aprire nel settore delle banche e del risparmio gestito. «Confermiamo che la nostra linea guida è di perseguire la crescita organica», ha detto ancora Foti, sottolineando che «le prospettive per il gruppo sono così robuste che non vediamo la necessità di opzioni esterne a partecipare ad attività di M&A». Per intenderci, ha detto ancora il ceo, già oggi senza iniziative commerciali, «la banca cresce in modo straordinario». L'istituto, semmai, nei prossimi mesi «si concentrerà a sfornare soluzioni di investimenti con la società irlandese come il lancio nuovi servizi e prodotti anche per intercettare i desiderata dei clienti. L'esg reciterà un ruolo importante».