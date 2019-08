Fineco in luce a Piazza Affari all'indomani della semestrale La società ha vantato i migliori conti semestrali di sempre, con un utile di 137,3mln, in rialzo del 9,7%. Gli analisti di Equita, però, si aspettavano di più, così raccomandano prudenza sulle azioni di Eleonora Micheli

Finecobank in evidenza a Piazza Affari all’indomani della diffusione dei conti semestrali e delle rassicurazioni sulla strategia del gruppo, dopo l'uscita dal capitale da parte diUnicredit.

L’istituto guidato da Alessandro Foti ha chiuso i primi sei mesi del 2019 con un utile netto rettificato per le poste non ricorrenti di 137,3 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso del 9,7%. Si tratta del miglior semestre di sempre. L’utile del solo secondo trimestre si è attestato a 71,8 milioni, in progresso dell’8%. Gli esperti di Equita, però, si aspettavano di più e così hanno confermato la raccomandazione di 'Hold' sulle azioni di Fineco, con la stima di un target di prezzo a 9,4 euro.

Il risultato netto è «leggermente inferiore alle attese a causa di alcune poste non ricorrenti confluite nel trading. Al netto di tali poste, l'utile netto sarebbe stato pari a 74,7 milioni, in linea con le attese», hanno commentato gli analisti della sim che tuttavia hanno rivisto al ribasso dell’1% le stime sul profitto di fine anno, attorno a 260 milioni (quello adjusted di 247 milioni). Hanno inoltre dato una sforbiciata del 4-5% anche all’utile atteso per il 2020 e 2021, «per assunzioni leggermente più caute sulle commissioni».



Ieri, intanto, Foti ha rassicurato che l'uscita di Unicredit dal capitale della banca, avvenuta lo scorso luglio, non avrà implicazioni sulla strategia. «Siamo pronti per essere indipendenti. L'uscita di Unicredit non avrà un impatto significativo sui costi». Foti ha sottolineato che la strategia di Fineco continuerà a perseguire l'obiettivo di creare valore per tutti gli azionisti, realizzare una crescita organica e sostenibile nel lungo periodo. Il manager ha inoltre sottolineato che la mossa di Unicredit non avrà impatto neppure sulla liquidità di Fineco.

