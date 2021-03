Fineco: Pasini in cda, il primo del Ftse Mib a maggioranza donne

1' di lettura

Quote rosa in maggioranza nel cda di Fineco. Il gruppo ha infatti annunciato la cooptazione nel board di Fineco di Alessandra Pasini, cfo e chief international and business development officer di Snam, come nuovo consigliere non esecutivo in sostituzione di Andrea Zappia (dimessosi lo scorso marzo). In Snam dal 2016, Pasini ha anche un'esperienza di circa 20 anni nel settore bancario, in particolare nell'investment banking tra Citi e Barclays. Con l’ingresso in cda della manager, le donne nel cda di Fineco salgono a 6 su 11 componenti del board: Fineco diventa così la prima società del Ftse Mib con una predominanza di donne nel consiglio.

Pasini: imprese possono avere un ruolo guida su quote rosa

«L’introduzione delle quote di genere ha agevolato una maggiore presenza di donne nei cda delle aziende, ma ciò che più conta è favorire un cambiamento culturale che apra le porte a una piena valorizzazione del talento femminile a tutti i livelli e in tutti i settori», spiega Pasini al Sole 24 Ore non prima di aver ricordato che le imprese «possono avere un ruolo guida», come ha fatto Snam «che ha introdotto l’equilibrio di genere nello statuto e si è data obiettivi di breve termine per raggiungerlo».

La selezione del nuovo consigliere

La selezione del nuovo membro è avvenuta sulla base del processo previsto dal regolamento sugli organi aziendali e che vede il board supportato dal comitato nomine e da un consulente esterno, nominato dallo stesso comitato e incaricato di inviduare una lista di candidati rispondenti al profilo approvato dal cda. Sulla base della lista, il comitato nomine avvia le interviste individuali con i singoli soggetti per arrivare a redigere una short list.