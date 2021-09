Fineco in rialzo, nonostante delicata situazione in Gb dopo Brexit

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Finecobank ben impostata a Piazza Affari, nonostante Il Sole 24 Ore abbia acceso i riflettori sulla delicata situazione che per l’istituto si è venuta a creare in Gran Bretagna dopo la Brexit. I titoli puntano verso il massimo storico di 16,3 euro toccato l’11 agosto.



Secondo Il Sole 24 Ore, i clienti della banca che si risiedono in Gran Bretagna si troverebbero con un conto corrente che ha un’autorizzazione temporanea fino al 31 dicembre 2022. L’articolo, comunque, precisa che l’istituto sta attivamente lavorando per avere autorizzazione definitiva dalle autorità britanniche, mentre intanto ha aderito al «modello del TPR», un permesso che ha preso il posto del Passaporto europeo e che permette a banche o intermediari che hanno sede in Unione europea di lavorare anche Oltremanica in attesa di ottenere l`autorizzazione completa. Per adesso, dunque, non ci dovrebbero essere rischi di un blocco dell’operatività per i clienti inglesi.

Gli analisti di Equita, comunque, continuano a essere positivi sulle azioni di Fineco, raccomandandone l’acquisto e individuando un target di prezzo a 16,6 euro. Del resto, hanno commentato gli analisti, la Gran Bretagna rappresenta un`opzione di crescita per la società, ma tutto sommato non sposta in maniera significativa i numeri dell’istituto nei prossimi 2-3 anni. Ad oggi i clienti di Fineco di Oltremanica sono circa 20mila, dei quali il 15% è italiano.



