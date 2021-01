Fineco vede quota 100 miliardi. Foti: «No a fusioni, crescerà da sola» I 9,3 miliardi di raccolta record 2020 avvicinano le masse gestite dalla banca a un traguardo storico. Ma l’a.d. resta fedele allo sviluppo organico

(Imagoeconomica)

I 9,3 miliardi di raccolta record 2020 avvicinano le masse gestite dalla banca a un traguardo storico. Ma l’a.d. resta fedele allo sviluppo organico

5' di lettura

«La via maestra resta la crescita interna, non cambiamo l’approccio: siamo come un’azienda di operai specializzati concentrati nell’offrire i migliori servizi ai clienti e non partecipiamo al dibattito in corso, né alle indiscrezioni, su possibili fusioni e acquisizioni all’interno dell’industria italiana del risparmio». Le azioni Fineco viaggiano ai massimi storici, proiettando la capitalizzazione del gruppo sul podio delle banche italiane, eppure Alessandro Foti preferisce mantenere la barra a ...