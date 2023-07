Finecobank allunga la serie positiva dopo dati di raccolta, +11,6% in tre sedute

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In un FTSE MIB che inizia la settimana all'insegna della cautela, Finecobank continua a viaggiare con una marcia in più e, con un rialzo oltre i due punti, è la migliore del listino principale. Archiviata la precedente ottava con un +4,3% (contro il -1,6% del Ftse Mib), il titolo è ancora spinto dai dati sulla raccolta di giugno, sopra le attese. Le azioni si riportano ai valori di inizio maggio e vedono salire il guadagno delle ultime tre sedute all'11,6% circa, compreso quello del 10 luglio. La settimana scorsa la società ha comunicato che la raccolta di giugno si è attestata a 765 milioni, superando così per il terzo anno consecutivo la soglia di 5 miliardi nel primo semestre.

Il dato è sostenuto dalla raccolta retail di Fineco Asset Management, che «con 409 milioni ha confermato non solo la capacità di intercettare i deflussi dall’assicurativo (in ulteriore contrazione a -107 milioni), ma anche di attrarre l’interesse della clientela grazie ai nuovi prodotti protetti». I numeri sulla raccolta di giugno «confermano un quadro solido per la piattaforma di Fineco, ancora più importanti perché acquisiti senza politiche commerciali di breve termine e in un mese ancora complicato per i mercati», spiegano gli analisti di Equita. Continua a non pesare dunque il fatto che il dato di giugno è in calo rispetto al mese precedente, visto che la società del risparmio gestito aveva realizzato una raccolta netta a maggio positiva per 867 milioni mentre a giugno 2022 era stata di 851 milioni. E non pesa neppure il fatto che JpMorgan ha rivisto al ribasso l'obiettivo di prezzo da 18 a 17,10 euro per azione, confermando però la valutazione "overweight".