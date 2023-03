Finecobank prosegue il recupero in Borsa, per Equita è solida e molto liquida

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Finecobank prosegue il recupero a Piazza Affari, dove i titoli della società mettono a segno la migliore prestazione del Ftse Mib. Da venerdì 17 marzo le quotazioni sono risalite del 10,9% dopo aver perso il 21,6% dall'8 al 17 marzo. «Dopo i recenti eventi su Silicon Valley Bank e le pressioni registrate da Charles Schwab negli Stati Uniti» l'attenzione del mercato si concentra sull'allocazione del capitale, notano gli analisti di Equita. «Riteniamo che la liquidità complessiva di Finecobank sia solida, con tutti gli indicatori che evidenziano ampi margini di sicurezza», sottolineano gli esperti.

Fineco, proseguono da Equita, «ha un bilancio solido, semplice e altamente liquido, con una posizione di capitale molto solida e prestiti di alta qualità, offerti esclusivamente ad una base clientela ben nota». Proseguendo nell'analisi dello stato patrimoniale della società, gli analisti rilevano che «i depositi della clientela sono molto stabili, con l'85% della liquidità "transazionale", acquisiti per la qualità dei servizi e senza offerte commerciali aggressive. Inoltre, il deposito medio per cliente è molto basso, con il 75% di depositi assicurati (senza esposizione al corporate)». Fineco, intanto, si prepara per l'appuntamento con l'assemblea degli azionisti, in calendario il 27 aprile. Il cda ha depositato la propria lista per il rinnovo del board, che conferma il presidente Marco Mangiagalli e l'amministratore delegato Alessandro Foti. Nella rosa di nomi figurano anche Patrizia Albano, Gianmarco Montanari, Maria Alessandra Zunino de Pignier, Giancarla Branda, Arturo Patarnello, Maria Lucia Candida, Paola Generali, Francesca Fraulo e Diego Polo-Friz.