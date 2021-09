Finecobank in rialzo in Borsa grazie alla raccolta di agosto

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Finecobank allunga il passo a Piazza Affari dopo la pubblicazione dei dati della raccolta di risparmio per il mese di agosto che presenta un saldo positivo per 587 milioni di euro, il dato è superiore sia a quello del mese precedente sia all'agosto 2020 e porta il cumulato da inizio anno a 7,3 miliardi di euro in termini di raccolta netta.

«Anche il mese di agosto - ha commentato l'amministratore delegato Alessandro Fori ha visto una raccolta molto solida: la raccolta diretta è impattata dalla tipica stagionalità del periodo, ma contemporaneamente il dato relativo al gestito ha mostrato una forte crescita. Un’ulteriore conferma della capacità dei nostri consulenti di affiancare i clienti e di rispondere concretamente alle loro esigenze, con un’ampia offerta di prodotti e servizi di consulenza. Un risultato particolarmente rilevante che conferma una crescita sana e sostenibile, favorita da un approccio fair e trasparente nei confronti dei nostri clienti».

Piatti gli altri titoli del risparmio gestito, compresa Anima Holding che ha annunciato una raccolta positiva per 528 milioni di euro nel mese di agosto (+2 miliardi da inizio anno).