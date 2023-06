Fininvest, conto alla rovescia per il nodo del controllo. Ecco gli scenari

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L’uscita di scena di Silvio Berlusconi apre a molteplici scenari sul futuro di Fininvest. Lo sa bene il mercato dove ieri i titoli delle partecipate della holding sono stati acquistati a piene mani dagli investitori. Prima fra tutte MediaForEurope, la società televisiva della famiglia, che ha fatto segnare un progresso del 13,39% per le azioni A e del 7,38% per le azioni B. Sempre in rialzo, ma senza strappi, Mondadori (+1,9%), mentre Mediolanum ha chiuso in rialzo dello 0,56%.

Sono due i piani di...