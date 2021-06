Fininvest in utile e cedola da 100 milioni in dote alla famiglia Berlusconi

2' di lettura

Anno positivo per Fininvest, nonostante l’emergenza Covid. Seppur in calo rispetto al 2019, il 2020 si è chiuso con numeri positivi per la holding guidata da Marina Berlusconi e con Danilo Pellegrino come amministratore delegato in cui è entrato in Cda l’ex ad Mondadori, Ernesto Mauri.

Cifre alla mano, l’utile netto si è attestato sui 141,2...