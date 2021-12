Finiti gli incentivi auto, sparisce l’ecotassa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il 31 dicembre, stop a incentivi ed ecotassa auto. E anche al bonus per l’installazione di impianti di ricarica per le batterie dei veicoli (elettrici o ibridi plug-in), salvo siano trainati dal 110%. A meno di sorprese all’ultimo momento nel decreto milleproroghe, verrà lasciato scadere l’intero pacchetto di misure introdotte «in via sperimentale» dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 con la legge di Bilancio 2019 (la 145/2018, commi da 1031 a 1047).

Resta comunque l’enorme questione della transizione ecologica del settore automotive, che in futuro dovrebbe portare a provvedimenti ben più corposi dei sostegni da 150 milioni previsti dalla legge di Bilancio in corso di approvazione definitiva alla Camera.

Il pacchetto bonus-malus

Il pacchetto varato 3 anni fa è noto come “bonus-malus”, perché conteneva sia incentivi per i mezzi considerati “ecologicamente virtuosi” (emissioni di CO2 da zero a 60 grammi/chilometro) e disincentivi per quelli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km (portati a 190 per il 2021). Con la crisi dovuta alla pandemia , si erano aggiunti bonus per vetture ibride “semplici” e a propulsione tradizionale o usate Euro 6, purché emettessero non più di 135 g/km.

Gli incentivi hanno dato risultati intermittenti. Non solo per la crisi, ma anche perché più volte si sono esauriti i fondi. Operatori e clienti sono rimasti nell’incertezza, in attesa di rifinanziamenti arrivati dopo mesi. Anche attualmente i bonus sono finiti, tranne quello per l’usato Euro 6.

La richiesta di aiuti strutturali

Un problema per la programmazione delle attività di costruttori e venditori, che chiedono aiuti strutturali. Per ora, l’unica risposta del Parlamento è nella legge di Bilancio 2022: il comma 486 istitusce un fondo da 150 milioni per il 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore.

Una dote da spartire con turismo e spettacolo, con modalità che il comma 487 demanda a un decreto del ministero dello Sviluppo economico (di concerto con Economia e Cultura), da adottare entro 60 giorni.