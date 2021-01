Fink (BlackRock) avverte le aziende: «Subito un piano per azzerare le emissioni di CO2»

Penalizzato chi perde la fiducia degli stakeholder

Oltre al rischio climatico, c’è un altro rischio: la perdita della fiducia degli stakeholder da parte delle aziende. «L’obiettivo – dice il boss di BlackRock – è arrivare, entro il 2050, a un’economia in cui l’anidride carbonica prodotta non superi quella rimossa dall’atmosfera, la soglia stabilita dalla scienza per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C».

A questo punto si traccerà una linea: ci saranno le aziende pronte ad allinearsi a un’economia a zero emissioni di CO2 e altre che invece non lo faranno. Che cosa accadrà? «Con l’accelerazione della transizione, le società che hanno una strategia a lungo termine ben articolata e un piano chiaro per gestire la transizione verso la neutralità carbonica si distingueranno agli occhi degli stakeholder, nonché dei clienti, responsabili politici, dipendenti e azionisti, spingendoli a fidarsi della loro capacità di affrontare questa trasformazione globale. Saranno invece penalizzate le attività e le valutazioni delle società che non si prepareranno in tempi rapidi, perché questi stessi stakeholder perderanno fiducia nella loro capacità di adattare i propri modelli di business ai radicali cambiamenti previsti».

La richiesta del piano per la riduzione di CO2

Dentro o fuori. Siamo giunti al momento cruciale. Lo chiedono gli investitori ai loro gestori e quest’ultimi si devono adeguare perché «il denaro che investiamo è destinato in prevalenza alla pensione, per individui e beneficiari quali insegnanti, vigili del fuoco, dottori, imprenditori e molti altri ancora. È il loro denaro, non il nostro».

Ecco dunque la richiesta di Fink alle aziende in portafoglio: «Chiediamo alle aziende di divulgare un piano relativo alla compatibilità del proprio modello di business con un’economia a zero emissioni nette, ovvero uno scenario in cui il riscaldamento globale sia limitato a un livello assai inferiore a 2°C, in linea con l’aspirazione globale di arrivare a zero emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050. Chiediamo alla Sua società di illustrare le modalità con cui questo piano viene integrato nella strategia aziendale a lungo termine e rivisto dal consiglio di amministrazione».

Le società nei portafogli di BlackRock dovranno così dare al mercato una sorta di cronoprogramma sulla riduzione di CO2, vistato dal consiglio d’amministrazione, e che porti a emissioni zero nel 2050. Ora c’è da dire che già molte aziende lo fanno. Una tra le prime in Italia è stata Enel, per esempio, e ve ne sono tante altre. È invece proprio negli States che alcuni grandi gruppi delle energia hanno fatto sempre melina su questo punto. Certo è che con questa lettera, Larry Fink non lascia più spazio a repliche.