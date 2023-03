Fink (BlackRock): «La corsa dei tassi e il caso Svb? Paghiamo il prezzo del denaro facile»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La lettera di Larry Fink agli investitori è un appuntamento ormai consolidato, nel mondo della finanza. E quest'anno, alla luce di un contesto macro decisamente arzigogolato (acceso dal crack della Silicon Valley Bank) catalizza ancora maggiore interesse. Il cofondatore e presidente del colosso finanziario BlackRock, in circa 20 pagine (leggi la lettera integrale qui ) commenta il contesto in cui si trovano a navigare gli investitori, analizza l'andamento dell'inflazione, il rialzo dei tassi e lo stress sul settore bancario, ma affronta anche i temi legati allo sviluppo di economie sempre più frammentate, ad un maggiore protezionismo e polarizzazione.



Questi problemi, insieme alle crescenti tensioni geopolitiche, hanno portato la sicurezza nazionale ed economica al centro dell’attenzione e avranno implicazioni significative sul modo in cui gli asset owner scelgono di allocare il capitale e progettare portafogli durevoli. Fink spiega come i leader del settore pubblico e privato stiano “scambiando” l’efficienza e la riduzione dei costi con la resilienza della catena di approvvigionamento e la sicurezza nazionale. Questo compromesso tra prezzi e sicurezza è uno dei motivi per cui, «credo chel’inflazione persisterà e che, per i banchieri centrali, sarà più difficile domarla. Di conseguenza, ritengo più probabile che l’inflazione si avvicinerá al 3,5% o al 4% nei prossimi anni».



Loading...

Tra i grandi temi trattati nella lettera, il presidente di BlackRock parla della corsa dei tassi e del caso Svb: «Paghiamo il prezzo del denaro facile»: Il caso della Silicon Valley Bank ha rappresentato un classico mismatch tra attività e passività. E non è ancora chiaro se si sia trattato di un evento unico o ci sarà il classico effetto domino.

Le tre grandi differenze (e un punto di contatto) tra le banche europee e la SVB fallita

Spazio anche alla crisi silenziosa dei sistemi pensionistici: secondo Fink, quando le persone hanno paura, possono risparmiare, ma non investiranno senza una buona dose di fiducia nel futuro. Per contribuire ad affrontare la crisi, dobbiamo capire cosa guida il processo decisionale finanziario nei diversi mercati. Fra gli altri temi trattati, le opportunità della transizione energetica e il lavoro della sua società per fornire ai clienti ampia scelta nell'ambito del voto per delega.