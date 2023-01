Finlandia, avanti nella Nato anche senza la Svezia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il ministro degli Esteri finlandese Pekka Haavisto ha detto in un’intervista che la Finlandia potrebbe trovarsi costretta di andare avanti nel processo Nato, senza la Svezia. «Chiaramente dobbiamo rivalutare la situazione se la richiesta svedese dovesse arenarsi», ha dichiarato Haavisto all’emittente di servizio pubblico finlandese Yle.

Un cambiamento a 180 gradi dalla posizione precedente, in cui la Finlandia e la Svezia erano unite nella loro adesione alla Nato, essendo i due Paesi legati storicamente e con una lunga tradizione di piena collaborazione di difesa.

L ’opzione principale resta comunque che i due Paesi scandinavi aderiscano contemporaneamente all’organizzazione, date le considerazioni di sicurezza sia della Finlandia che della Svezia, ha detto Haavisto durante l’intervista.

«Dobbiamo ora valutare la situazione e vedere se è successo qualcosa che potrebbe bloccare l’accesso della Svezia all’alleanza nel lungo periodo», ha detto Haavisto. Tuttavia, è troppo presto per prendere una decisione ora, ha detto.

«Serve pausa di riflessione di alcune settimane»

Martedì il ministro degli Esteri finlandese ha dichiarato a Reuters che è necessaria una pausa di alcune settimane nei colloqui tra Finlandia, Svezia e Turchia in merito ai piani delle due nazioni nordiche di aderire all’alleanza militare della Nato.

«È necessario un timeout prima di tornare ai colloqui a tre e vedere a che punto siamo quando la polvere si sarà calmata dopo la situazione attuale, quindi non si dovrebbero ancora trarre conclusioni», ha detto il ministro degli Esteri Pekka Haavisto in un’intervista telefonica. «Penso che ci sarà una pausa per un paio di settimane» ha aggiunto.



Lunedì il presidente della Turchia ha detto che la Svezia non dovrebbe aspettarsi il sostegno del suo paese per l’adesione alla Nato dopo una protesta nei pressi dell’ambasciata turca a Stoccolma nel fine settimana che ha incluso il rogo di una copia del Corano.