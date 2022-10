Finlandia, come si costruisce un’economia a impatto (quasi) zero

Il centro di raccolta e smistamento rifiuti al Kujala Centre

Dal 2016 a oggi ne sono stati siglati 10, con una certa trasversalità fra i settori dell’economia finalndese. Nel novembre 2018, il ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni e il ministero dell’Ambiente hanno siglato un accordo con l’Associazione finlandese dell’industria automobilistica e la Confederazione dell’industria di settore per ridurre le emissioni di anidride carbonica, con un ventaglio di obiettivi che include la riduzione dell’età media del parco auto e la spinta su vetture a propulsione alternativa.

Nel gennaio 2020 lo stesso dicastero dell’Ambiente ha siglato un accordo con l’associazione di costruttori Rakli per promuovere riutilizzo e riciclo dei materiali derivanti dalla demolizione, incentivando pratiche sostenibili e la raccolta di dati per ammortizzare l’impatto sull’ambiente. Gli altri accordi vanno dall’impegno per la plastica monouso agli «appalti sostenibili» nei Kindergarten, i giardini dell’infanzia, a volte sommandosi con roadmap definite dai singoli settori industriali. Il Green deal sottoscritto da governo e aziende della plastica si intreccia e rientra in un programma ad hoc (Plastics Roadmap for Finland 2.0) per favorire il riciclo del materiale, minimizzandone l’inquinamento.



Accenture Strategy, una divisione della società di consulenza, stima che l'economia circolare possa generare globalmente fino a 25mila miliardi di dollari in produzione economica aggiuntiva entro il 2050, con ricadute massicce sull'occupazione. La Commissione europea ipotizza la creazione di 700mila posti di lavoro nel perimetro comunitario, beneficiando i paesi più sensibili alla «circolarizzazione» dell’economia.

Nel caso della Finlandia, come per qualsiasi altro paese, le ambizioni di sostenibilità si devono comunque bilanciare con i venti ostili dello scenario economico. La Banca di Finlandia pronostica una contrazione del Pil dello 0,3% nel 2023, pagando le conseguenze della crisi energetica e di un’inflazione in ascesa dello 0,7% nel 2022, veleggiando ancora sul 4% l’anno prossimo. Il mercato del lavoro resta saldo, con un tasso di disoccupazione al 6,7% ad agosto, ma non si escludono contraccolpi della recessione.

Le turbolenze possono essere mitigate dall’economia circolare, classificata da Helsinki come una garanzia di sostenibilità sia ambientale che economica. Due dimensioni che non si escludono a vicenda, sottolineano nella città ne ha collaudato la fusione. Il sindaco di Lahti, Timonen, sembra sorpreso dalla contrapposizione che viene sbandierata fra sviluppo e rispetto dei parametri ambientali, crescita economica e irrigidimento dei paletti sulle emissioni.