Finlandia pronta a entrare nella Nato, sì di premier e presidente

La Finlandia deve presentare richiesta di adesione alla Nato «senza indugio». Sul passo storico del Paese scandinavo c’erano ormai pochi dubbi, ma li ha fugati la nota congiunta diffusa dal presidente Sauli Niinisto e dalla premier Sanna Marin.

«Speriamo – aggiungono i leader – che i passi necessari per formalizzare questa decisione vengano presi rapidamente nei prossimi giorni». Un auspicio che, più che essere dettato da vera incertezza sul via libera del Parlamento, appare più che altro una cautela formale, dettata forse dall’opportunità di avere a bordo anche la vicina Svezia, dove il Partito socialdemocratico al potere potrebbe esprimersi in questo senso domenica 15 maggio e il governo ha convocato una riunione straordinaria lunedì 16 per prendere una decisione formale sulla domanda di adesione alla Nato.

L’invasione russa dell’Ucraina e i timori per la sicurezza nazionale innescano dunque, in tempi rapidissimi, dinamiche che sembravano impensabili, ma ormai quasi inevitabili alla luce della svolta anche a livello di opinione pubblica: in Finlandia, stando all’ultimo sondaggio, il sostegno all’ingresso nell’Alleanza è salito al 76% contro il 25% medio che si registrava negli anni precedenti; e anche in Svezia la maggioranza della popolazione è ormai a favore.

La politica a Helsinki ha dunque agito di conseguenza. A marzo il governo ha avviato una revisione della politica di sicurezza – che fino all’invasione dell’Ucraina aveva privilegiato neutralità e buon vicinato con l’ingombrante vicino russo - e ha consegnato un “libro bianco” alla discussione del Parlamento (chiamato a prendere la decisione finale), quindi ha avviato incontri con tutti i gruppi parlamentari per assicurarsi un sostegno unanime.

Nel frattempo presidente e premier hanno iniziato un giro di incontri internazionali – l’ultimo mercoledì con il premier britannico Boris Johnson - per preparare la strada all’approvazione dell’ingresso nell’Alleanza (che dovrà essere ratificata da tutti e 30 I Paesi Nato) e garantirsi anche il supporto di cui la Finlandia avrà bisogno nella “zona grigia” che intercorre tra la presentazione della domanda e l’effettivo ingresso, quando sarà in vigore l’articolo 5 del Trattato, che impegna l’Alleanza a intervenire al fianco di un Paese membro attaccato.