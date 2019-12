Finlandia, perché non dovrebbe stupire un governo di donne under 35

Lo scenario si è rinforzato con il voto del 2019. Oggi il 48% del parlamento è occupato da deputati sotto i 45 anni di età, con il primato dell’esponente dei Verdi Iiris Suomela: 24 anni, in politica dal 2013 e già vicepresidente del Consiglio comunale della sua città, Tampere.

Il paradosso demografico e la sfida con i sovranisti

Marin ha ribadito che la sua età è irrilevante, interessandosi semmai ai tanti nodi in agenda sulla politica nazionale. Uno di questi riguarda, ironicamente, proprio l’anagrafe dei suoi concittadini.

La Finlandia è alle prese da anni con una bomba demografica che sta facendo crescere la quota di anziani sulla popolazione, mettendo a repentaglio la tenuta del suo sistema di welfare e in particolare della sanità. Secondo i dati dell’Ufficio di statistica finlandese, l’Istat locale, la popolazione inizierà a calare nel 2030, per arrivare a 100mila cittadini in meno (su una popolazione di 5,5 milioni di persone) entro il 2050.

La quota di under 15 è destinata a cadere fino a 688mila unità entro il 2040, 178mila persone in meno rispetto al 2015, sottraendo 111mila cittadini dall’età lavorativa (15-64 anni). All’estremo opposto, la quota di over 65 è lievitata dal 13,5% del 2000 al 19,2% del 2018, mentre quella di over 85 è passata nello stesso periodo dall’1,5% al 2,7%.

Un incrocio sfavorevole di fattori che rischia di gonfiare le spese del sistema sanitario nazionale, non a caso al centro di svariati (e fallimentari) proposte di riforma negli ultimi esecutivi di Helsinki. Il timore di una voragine nella protezione sociale è anche un viatico per la forze della destra sovranista come il Partito dei finlandesi, un partito nazionalista che ha conquistato 39 seggi nelle elezioni di aprile con un’agenda che mescola una strenua difesa del welfare con toni xenofobi, euroscetticismo e una robusta vena anti-ambientalista.