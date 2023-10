La Finlandia sospetta sabotaggio a un gasdotto che la collega con l’Estonia: il gas vola verso i 50 euro

Tuttavia, lo stesso primo ministro finlandese sottolinea come il danno al gasdotto non rappresenti una minaccia per l’approvvigionamento energetico della Finlandia. «La situazione dell’approvvigionamento energetico della Finlandia è stabile. Questo non è un atto che paralizza il nostro sistema. La fornitura di gas può essere garantita attraverso il terminale Gnl di Inkoo - ha precisato Petteri Orpo -. Il terminale ha una capacità sufficiente per provvedere alla nostra fornitura di gas anche nel prossimo inverno». Tuttavia, sottoliea ancora il premier, «In una situazione politica mondiale incerta, come primo ministro ritengo molto importante che il governo resti in stato di allerta».

Il percorso del Baltic Connector

Il collegamento con il Baltic Connector è stato chiuso all’inizio della giornata di domenica a causa di una perdita di gas. L’operatore finlandese Gasgrid ha dichiarato che la riparazione potrebbe richiedere mesi o più. Un guasto è stato riscontrato anche nel vicino cavo di telecomunicazioni.

Il gasdotto tra Inkoo in Finlandia e Paldiski in Estonia attraversa il Golfo di Finlandia, un braccio del Mar Baltico che si estende a est nelle acque russe e termina nel porto di San Pietroburgo.

Loading...