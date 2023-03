Finlandia a un passo dalla Nato: così Helsinki rafforzerà l’Alleanza

«Detto che lo scenario più probabile è che anche la ratifica all’ingresso della Svezia avvenga presto, non è un rischio grave; non è una questione strategica o di sicurezza, e credo che gli alleati della Nato e la Svezia sarebbero in grado di coordinare i loro sforzi se qualcosa di grave dovesse accadere per la sicurezza dell’Europa del Nord. È più da un punto di vista diplomatico o tattico che l’ingresso svedese è urgente: occuparsi dell’aspetto pratico della difesa nel Nord Europa sarebbe molto più facile se tutti i Paesi della regione facessero parte dello stesso club, per così dire».

In questo senso va guardata con interesse anche la lettera di intenti appena firmata dai comandanti delle forze aeree di Svezia, Finlandia, Norvegia, e Danimarca per creare una difesa aerea nordica unificata, volta a contrastare la crescente minaccia della Russia.

«I Paesi nordici non stanno creando una forza aerea congiunta di per sé – precisa ancora il ricercatore - ma si stanno assicurando che le rispettive forze possano operare insieme il più agevolmente possibile. Si tratta di istituzionalizzare una cooperazione che già esiste da anni. In questo modo si verrà a creare una formidabile flotta aerea qui, nell’Europa del Nord: 250 jet avanzati da combattimento, un numero che non sfigura a confronto con la dotazione russa. Per la Nato questo rappresenta un deterrente significativo, direi che andrà a completare le garanzie in termini di sicurezza offerte dall’Alleanza. E questo è un esempio di come, ora che i Paesi nordici fanno – o faranno presto- parte della stessa alleanza, la collaborazione sarà ancora più profonda».

Un acquisto di peso per la Nato

Quello che appare già certo è invece il contributo che l’ingresso finlandese porterà alla Nato.

«Sarà un attore chiave nel Nord Europa – evidenzia senza esitazioni Pesu -. Ha forze armate robuste, soprattutto un esercito ampio, un’aviazione molto efficiente. E il fatto che la Finlandia sia capace di difendere il suo territorio facilita il compito della Nato nella regione artica e nel Mar Baltico. Contribuirà a mansioni e missioni principali dell’Alleanza, probabilmente parteciperà ai gruppi tattici rafforzati negli Stati del fianco orientale, i Baltici o la Romania, nonché alle missioni di pattugliamento aereo nei Paesi Baltici e forse in Islanda. Credo che a un certo punto potrebbe anche prendere parte alle missioni navali nel Mediterraneo».