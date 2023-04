Finlandia, vincono i Conservatori di Orpo. Marin ammette la sconfitta

La giovane premier, forte di una notevole popolarità (forse persino maggiore all’estero che in patria), ha permesso al partito di incrementare i voti rispetto al 2019 e ha contenuto i danni, senza tuttavia riuscire a evitare la sconfitta annunciata. I Socialdemocratici potrebbero restare al governo in un’ipotetica grande coalizione con i conservatori ma i due partiti dovrebbero appianare le divergenze economiche, visto che per ridurre il debito Marin al posto dei tagli ha proposto aumenti delle tasse e misure per l’occupazione. I due partiti condividono invece un’ambiziosa agenda climatica.

Terzo incomodo e possibile junior partner di Orpo (un po’ sul modello di quanto è accaduto in Svezia) potrebbero però anche essere i Finlandesi di Riikka Purra che, pur migliorando a loro volta il risultato del 2019, hanno fallito l’obiettivo storico di vincere le elezioni. Con la Coalizione nazionale il partito populista condivide una ricetta economica di tagli alla spesa pubblica, ma non la stretta sull’immigrazione, suo cavallo di battaglia, mentre i conservatori di Orpo, partito pro business, chiedono di aprire a più lavoratori stranieri per far fronte alla carenza di manodopera. Posizioni diverse anche sul clima.

I negoziati per la formazione del governo inizieranno dopo l’elezione dello speaker del Parlamento, il 12 aprile, e potrebbero richiedere settimane se non mesi. Occorrerà mettere insieme una coalizione con almeno 101 deputati su 200. «I colloqui - ha messo le mani avanti Orpo - saranno piuttosto difficili».





