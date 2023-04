Finlandia al voto, partita aperta per Sanna Marin

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Finlandia si reca al voto e l’esito per Sanna Marin è tutto fuorché scontato. A dispetto di una popolarità record tra i finlandesi, di una gestione esemplare della crisi del Covid, della fermezza nella condanna dell’aggressione russa all’Ucraina che l’ha trasformata a volte in icona internazionale, a volte in un meme, e della svolta storica per l’ingresso del Paese nella Nato.

Gli ultimi sondaggi indicano tre partiti in parità: i Socialdemocratici di Marin, i conservatori della Coalizione Nazionale di Petteri Orpo, e i Finlandesi della nuova leader della destra nazionalista ed euroscettica Rikka Purra, in piena ascesa. Le urne sono aperte dalle 9 alle 20 (dalle 8 alle 19 in Italia), per eleggere i 200 deputati dell’Eduskunta, il parlamento monocamerale finlandese. Entro mezzanotte saranno noti i risultati, ma non sono escluse lunghe e tortuose trattative per formare la coalizione di governo.

La 37enne Marin, femminista, cresciuta da due madri, nel 2019 è diventata il più giovane capo di governo eletto al mondo, guidando una coalizione di centro-sinistra con ben cinque donne leader di partito, quattro delle quali sotto i 35 anni. A metterne a rischio la riconferma non è tanto il supposto scandalo dei suoi balli scatenati, o appunto una popolarità inscalfibile, ma una polarizzazione del Paese sui temi economici e sull’immigrazione, in un contesto di inflazione alle stelle con il rischio di recessione.

Marin ha spostato i socialdemocratici verso sinistra, con una campagna elettorale a favore di politiche economiche espansive, incentrate sul sostegno all’istruzione e alla sanità. Prima di tagli alla spesa andrebbero aumentate le tasse, secondo la premier, che attribuisce la crescita del debito a pandemia e guerra.

I conservatori della Coalizione nazionale e i Finlandesi nazional-populisti vogliono invece l’austerity, con tagli al welfare per riportare il debito sotto i limiti virtuosi Ue. I Finlandesi della destra nazional-populista di Purra, poi, puntano sul contrasto all’immigrazione e chiedono la retromarcia sulla neutralità climatica. In risposta i Socialdemocratici e due dei partiti della sua coalizione (Verdi e Alleanza di sinistra) escludono alleanze con il partito di Purra, che definiscono “apertamente razzista”. Improbabile un sostegno ai populisti anche del Partito popolare svedese, oggi con Marin.