Finnair chiude l’anno in rosso e punta anche sull’Italia per la ripresa

La compagnia aerea finlandese Finnair chiude un altro anno in profondo rosso (464,3 milioni di euro contro 523,2 milioni del 2020) mentre dalla commissione europea per la Concorrenza riceve il via libera per l’ultima tranche di aiuti di Stato per 50 milioni di euro che si aggiunge ai 350 milioni di euro approvati nel marzo 2021. Una boccata di ossigeno in attesa della sospirata ripresa che potrebbe arrivare dopo la decisione europea di allentare le restrizioni ai voli aerei, decisione recepita dal...