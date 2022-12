Fino a 130 km all’ora per le auto con guida autonoma di livello 3

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si fa più concreta la possibilità di condurre una vettura o un mezzo commerciale leggero senza tenere le mani sempre sul volante: i sistemi di assistenza al conducente di livello 3, che stanno arrivando sul mercato del nuovo, potranno funzionare fino ai 130 km/h, contro i 60 km/h imposti sinora. Ma tutto può essere limitato da eventuali normative nazionali.

Sono passati sei mesi dall’approvazione dell’emendamento al Regolamento Unece n. 157, che entrerà in vigore a gennaio e ha portato il limite a 130 km/h, lasciando immutati gli altri vincoli (si vedano la scheda sopra e « Il Sole 24 Ore» dell’8 febbraio e del 5 luglio) all’attivazione piena del livello 3.

Essa consiste sì nel demandare la guida ai sistemi di bordo senza che il conducente presti attenzione alla strada e al traffico, ma a condizione che egli rimanga sempre in grado di riprendere subito il controllo del veicolo quando è necessario (circostanze in cui normalmente saranno gli stessi sistemi ad allertarlo).

«Resta da chiedersi - dice Carla Piccitto, avvocato dello studio legale internazionale Dentons, tra le autrici della Global guide to autonomous vehicles redatta dallo stesso studio - se a questo avanzamento in sede Onu per uniformare le regole, fissando per il livello 3 requisiti che lo rendano ben fruibile all’utenza, corrisponderà presto un intervento da parte del legislatore nazionale per adeguare le infrastrutture stradali e viabilistiche del nostro Paese e far sì che si pongano le basi per consentire alla guida automatizzata di diffondersi in concreto».

Il ministero delle Infrastrutture, interpellato dal Sole 24 Ore, ha confermato che sta studiando il problema, come già dichiarato un anno fa. Ma ora appare chiaro che i tempi non saranno brevi: si parla di rivisitare il Codice della strada alla luce del progresso tecnologico. Ciò lascia capire che si tratterebbe di una miniriforma, cosa per la quale l’esperienza suggerisce che l’iter parlamentare non sarà snello.