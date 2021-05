Fino a 60 punti dal credito scolastico e 40 dal maxi orale

Il perché è presto detto. Anche quest’anno, a causa della pandemia in corso, il credito scolastico assegnato peserà di più. Il consiglio di classe assegnerà ad ogni studente fino a un massimo di 60 punti (e non quaranta come previsto dal regolamento vigente), di cui 18 per la classe terza, 20 per la quarta e 22 per la quinta. La commissione dispone di quaranta punti che sono assegnati nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato dal candidato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo criteri contenuti in una griglia di valutazione valida su tutto il territorio nazionale. Ad esempio, fino a 10 punti si potranno assegnare se sono stati acquisiti in maniera completa e approfondita contenuti e metodi delle diverse discipline del curricolo, specie quelle d’indirizzo.

Ancora, fino a 10 punti, si potranno dare se lo studente è in grado di collegare le conoscenze acquisite in un’ampia trattazione pluridisciplinare. Altri 10 punti se riesce anche ad argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti. I 5 e 5 punti rimanenti, invece, si daranno se il candidato, rispettivamente, mostra ricchezza e padronanza lessicale e semantica, ed è in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali.

Il voto finale

Al termine di tutti i colloqui della classe la sottocommissione si riunisce per gli adempimenti finali. A ciascun candidato viene assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, risultato dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di 60 punti, e della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60/100. La commissione ha la possibilità di integrare il punteggio con un bonus e di assegnare la lode.

Durante lo scrutinio finale, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la commissione ha a disposizione un massimo di 5 punti utili ad integrare il punteggio conseguito dal candidato sulla base dei criteri precedentemente deliberati. Il bonus è possibile assegnarlo solo a quei candidati che partono con un credito scolastico di almeno 50 punti e che prendono almeno 30 punti al colloquio.