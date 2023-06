Fino al 65% di materiali sostenibili per il Continental UltraContact NXT

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Continental presenta il suo pneumatico di serie più sostenibile: l'UltraContact NXT combina un'alta percentuale di materiali sostenibili – fino al 65% di materiali rinnovabili, riciclati e certificati secondo il bilancio di massa - con il massimo della sicurezza e delle prestazioni. Continental è il primo produttore a lanciare sul mercato uno pneumatico con un'elevata quota di materiali sostenibili e al tempo stesso con la classificazione più alta dell'etichetta UE. Tutte le 19 misure disponibili hanno infatti la valutazione “A” per resistenza a rotolamento, frenata sul bagnato e rumorosità. A seconda delle dimensioni dello pneumatico, l’UltraContact NXT può raggiungere fino al 65% di materiali rinnovabili, riciclati e certificati per il bilancio di massa. I materiali rinnovabili rappresentano il 32%, quelli riciclabili raggiungono il 5%, mentre arrivano fino al 28% i materiali certificati con bilanciamento di massa ISCC PLUS ricavati da materie prime organiche, bio-circolari e/o circolari. L’UltraContact NXT è stato progettato sia per i motori elettrici sia per quelli a combustione, offrendo la classificazione più alta dell'etichetta UE e un’ottima resa chilometrica. Lo pneumatico di serie più sostenibile di Continental riporta quindi il logo EV Compatible e sarà disponibile per diversi veicoli come Kia Niro, VW ID.3, Mercedes-Benz EQA, Tesla Model 3, Audi Q4 E-Tron, Škoda Octavia, VW Golf 8, Audi A3 e molti altri. Le 19 misure dell’Ultra-Contact NXT sostituiranno le attuali rispettive dimensioni già esistenti del prodotto. Il Gruppo immetterà gradualmente sul mercato in Europa l’Ultra-Contact NXT e le prime misure saranno disponibili per i rivenditori di pneumatici da luglio.