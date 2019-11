Fino a 835 milioni all’anno: la certezza matematica di un conto salato per lo Stato <br/>La stima riguarda l'ipotesi di tenere in vita l'impianto. Per la chiusura necessari invece 585 milioni annui di Paolo Bricco

Nessuna retorica. L’elementare verità dei numeri. Da qualunque punto lo si guardi, il disastro dell’Ilva costerà allo Stato italiano una cifra considerevole: nel solo primo anno del soccorso medico-finanziario all’acciaieria ormai ridotta ad un malato terminale, si tratta di un ammontare di soldi pubblici compreso fra i 585 milioni di euro – per congelare l’acciaieria e mandare tutti in cassintegrazione - e gli 835 milioni di euro, per provare a tenere in vita, seppur a regime ridotto, quel che resta del maggiore impianto siderurgico europeo.

Facciamo qualche calcolo, usando come riferimento lo scenario di un commissariamento – almeno iniziale – che eviterebbe l’imbarazzo di andare a bussare alla Cassa Depositi e Prestiti e cancellerebbe il problema di provare a costruire una improbabile cordata di investitori privati. Due le ipotesi, nel caso di una statalizzazione sostanziale operata attraverso una estensione a tutto il corpo dell’Ilva della amministrazione straordinaria.

Prima ipotesi estrema: l’intera Ilva viene ridotta a un organismo inerte e gli addetti vanno tutti in cassintegrazione. L’impegno sarà quello di smontare pezzo per pezzo la fabbrica e farne il famoso parco giochi invocato da qualcuno. L’unico problema sarà quello di realizzare le bonifiche, evitando di ripetere – moltiplicato per dieci – il default ambientale, politico e etico sperimentato dallo Stato italiano 30 anni fa a Bagnoli.

Seconda ipotesi meno estrema: la società rimane in funzione, occorre trovare il giusto equilibrio dimensionale, non è possibile a queste condizioni di mercato replicare le perdite di ArcelorMittal, bisogna circoscrivere il perimetro produttivo e dunque limitare, almeno temporaneamente in attesa che riprenda la domanda di acciaio, il numero di occupati; a questo punto una quota degli addetti resta in attività fra Taranto, Novi Ligure e Cornigliano, mentre un’altra parte va in cassintegrazione. Facciamo due conti.

Usiamo il riferimento dell’amministrazione straordinaria attuale. Il costo medio annuo di ogni persona in carico ad essa è di 25.770 euro: 21mila euro di sussidio, più 2mila euro di accantonamento al TFR, più i contributi sanitari, più il 12% dei contributi figurativi, versati all’Inps direttamente dallo Stato. Alla fine, calcolato al centesimo, ogni addetto in media costa appunto 25.770 euro di soldi pubblici. Nell’ipotesi che tutti i dipendenti Ilva – inclusi dunque i 10.777 addetti che in meno di un mese torneranno all’amministrazione straordinaria – ricevano lo stesso trattamento, ecco che il costo complessivo per le casse statali diventa di 330 milioni di euro.