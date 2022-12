Fintech, Apis Partners guida l’investimento nell’indiana Money View

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo investimento in India per Apis Partners, il private equity specializzato nel fintech basato a Londra con cervello in buona parte italiano. L’operazione, annunciata ieri, consiste nell’investimento di 75 milioni in money View, fintech con sede a Bangalore con chiare ambizioni da unicorno: la valutazione, pre-money, infatti è pari a 825 milioni di dollari. Insieme ad Apis, sono intervenuti in questo round anche Tiger Global, Winter Capital ed Evolvence.

Fondata nel 2014, Money View è una piattaforma leader di servizi finanziari online che fornisce prodotti di credito personalizzati e soluzioni di gestione finanziaria. Può contare su oltre 40 milioni di download di app, e vanta impieghi meni annu per 1,2 miliardi dollari: ha chiuso gli ultimi due bilanci in utile. Le risorse incassate saranno utlizzate tra l’altro per far crescere il team ed espandere il suo portafoglio di prodotti con servizi come conti bancari digitali, assicurazioni e soluzioni di gestione patrimoniale al fine di consolidare la sua posizione di leadership.

Ad attirare l’attenzione di Apis, spiega una nota, è stata la piattaforma di servizi creditizi differenziati sviluppata da Money View, oltre alla capacità di affiancare la rapida ascesa nel mercato con la profittabilità. «La nostra crescita e la nostra perfomance ci hanno consentito di portare avanti con successo la nostra missione di realizzare un’autentica inclusione finanziaria», ha sottolineato Puneet Agarwal, ceo della fintech indiana. «Money View ha già ottenuto un grande successo grazie a prodotti in grado di democratizzare l’accesso al credito a milioni di risparmiatori», commenta dal canto suo Matteo Stefanel, co-fondatore e managing partner dell’Sgr.

Fondata nel 2014, Apis attualmente ha all’attivo tre diversi fondi: Apis Growth Fund I (287 milioni raccolti, dieci investimenti effettuati e due exit già completate), Apis Growth Fund II (563 milioni raccolti e 11 investimenti effettuati, a cui si aggiunge ora Money View) e Apis Insurtech Fund I, con 115 milioni raccolti e 11 deal conclusi. Oltre a Stefanel, c’è molta Italia nel team - tra gli altri, il partner Marcello Sala, già vice presidente del consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo - e tra gli investitori: in prima linea banche, assicurazioni, fondazioni, enti previdenziali.