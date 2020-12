Fintech in crescita del 12% grazie a sicurezza, dati e pagamenti Secondo l’Università di Cambridge, il settore ha saputo adattarsi all’emergenza Covid e alla crisi. Crescita maggiore in Medio-Oriente e Nord Africa di A.Mac.

(BlendImages RF / AGF)

Secondo l’Università di Cambridge, il settore ha saputo adattarsi all’emergenza Covid e alla crisi. Crescita maggiore in Medio-Oriente e Nord Africa

3' di lettura

Al termine dell’anno che più di tutti ha spinto alla digitalizzazione dei servizi, arriva una conferma: il Covid-19 non scuote il mondo del fintech che, con una crescita del 12%, mostra piuttosto resistenza e adattamento di fronte all'emergenza sanitaria e alla difficile congiuntura economica. È quanto emerge da un’analisi internazionale, effettuata dal Centro per la Finanza Alternativa dell'Università di Cambridge, dalla World Bank e dal World Economic Forum, per fotografare l'impatto della pandemia sul questo settore, che grazie alla tecnologia sta rivoluzionando i servizi finanziari e assicurativi.



Il fintech è cresciuto in media del 12% sull'anno precedente e alcuni rami, come quelli di sicurezza, scambio dei dati, servizi di pagamento e digitali per il risparmio, hanno registrato un incremento superiore al 30 e 20 per cento. Soltanto il lending ha riportato un rallentamento dell'8%. I Paesi con lockdown più severi, hanno visto una crescita maggiore nei servizi finanziari, anche in campi come quello dei prestiti on-line, che sembra avere sofferto più degli altri, per ovvie difficoltà di origine e due diligence delle operazioni. In forte sviluppo il fintech nei paesi dell'area Medio Oriente-Nord Africa: +40%, contro l'8% dell'Europa, il 1% della Cina, il 21% di Stati Uniti e Canada e il -3% del Regno Unito.

Loading...

Reazione alla pandemia

Il report dimostra che le aziende fintech hanno modificato per circa due terzi servizi, prodotti e policy interne, con una particolare concentrazione sui processi di onboarding del cliente, sulla facilitazione delle operazioni finanziarie online e sulla riduzione del costo delle transazioni. Inoltre il 60% delle aziende ha lanciato proprio in questo periodo nuovi prodotti o servizi, soprattutto nel settore dei pagamenti.

Lo scenario italiano

Dopo un semestre difficile, seguito da un impennata a fine anno, la raccolta in equity crowdfunding è vicina ai 90 milioni di euro, mentre il mercato del lending crowdfunding è più che raddoppiato, in controtendenza rispetto ad altri Paesi europei.

«Il fintech, più che di interventi di supporto economico o fiscale, ha bisogno di interventi regolatori che riducano l'impatto della burocrazia e facilitino le soluzioni digitali, in un corretto bilanciamento tra innovazione, protezione degli interessi dei consumatori e mantenimento della stabilità finanziaria» spiega Alessandro Lerro, fondatore dello studio Avvocati.net e presidente dell' Associazione Italiana Equity Crowdfunding.