Fintech, fideiussioni digitali e “onboarding” primi test per MilanoHub di Banca d’Italia

Anche in questo, caso la sperimentazione della tecnologia blockchain, condotta con primari partner tecnologici, ha dato esito positivo ed è pronta per essere industrializzata. «La collaborazione tra CeTIF e Bankitalia, come pure con Ivass, è di lunga data - spiega Rajola. Il tema nuovo degli ultimi anni riguarda la velocità impressa dall'innovazione e la necessità delle Autorità di assicurare la stabilità del sistema e la tutela del consumatore, oltreché adeguare la normativa in tempo reale. In questo contesto, la collaborazione con l'Hub Milano della Banca d'Italia è importante perché CeTIF è da sempre un avamposto della Ricerca applicata all'innovazione degli ecosistemi finanziari e potrà quindi portare un importante contributo in termini di condivisione della conoscenza e cooperazione, finalizzate alla realizzazione di progetti concreti e sistemici».

CeTIF - che dal 1990 realizza studi e promuove ricerche sulle dinamiche di cambiamento strategico e organizzativo nei settori finanziario, bancario e assicurativo - ha tra i suoi partner istituzionali Banca d'Italia, IVASS, ABI, ANBP, ANIA, AIPB e CONSOB. Con Ivass, per esempio, ha condotto una sperimentazione (già approvata e trasformata in progetto operativo) per l'utilizzo della tecnologia blockchain nelle polizze assicurative di minore importo (coperture viaggi, prenotazioni).

Il team di CeTIF a cui fanno capo tutte le attività di concretizzazione delle iniziative nate nell'ambito della ricerca è quello di CeTIF Advisory guidato dal direttore generale Imanuel Baharier, che da oltre vent'anni opera nel mondo della Data Science e della tecnologia applicata al customer engagement in ambito fintech.