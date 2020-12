Fintech+, l’archivio dei numeri precedenti Ecco tutte le newsletter sul mercao del fintech in Italia e nel mondo, a partire dal lancio l’11 dicembre 2020

Ecco tutte le newsletter sul mercao del fintech in Italia e nel mondo, a partire dal lancio l’11 dicembre 2020

1' di lettura

Una bussola per orientarsi nel mondo di innovazione in continua evoluzione che si sta sviluppando all’incrocio tra finanza e tecnologia e che sta rivoluzionando il mondo dei servizi finanziari come l’abbiamo conosciuto finora.

Un universo che apre nuove opportunità di soluzioni e modelli di business per tutte le aziende e per tutti i business, cona analisi, approfondimenti, use cases, trand e numeri in esclusiva.

Loading...

Ecco l’archivio delle newsletter per abbonati:

11 dicembre 2020 - Dall’Italia innovativa dei pagamenti all’app in una banca

18 dicembre 2020 - Dall’acquiring al deficit di alfabetizzazione che penalizza il fintech