Fintech, il possibile ruolo dei notai nelle certificazioni

Con il decreto n. 25 del 17 marzo 2023, cosiddetto decreto Fintech, il Governo italiano ha dato attuazione al regolamento europeo 2022/858, introduttivo di un sistema nel cui ambito è prevista l’istituzione di nuove forme di emissione e circolazione degli strumenti finanziari (fra cui azioni, obbligazioni, titoli di debito ed eventualmente quote di srl) resi digitali; fulcro di tali forme è l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate, attuate tramite scritturazione su registri elettronici distribuiti. L’acronimo DLT (speso nel testo del Decreto) indica appunto il sistema di tecnologia a registro distribuito, che concreta l’effetto della tokenizzazione dello strumento finanziario, emesso e circolante secondo le tecniche della blockchain. La nuova disciplina risponde, in un quadro dichiaratamente sperimentale, all’esigenza di introdurre un “regime pilota” in attuazione del Regolamento UE 2022/858, il quale (art.14) stabilisce infatti un termine triennale alla sperimentazione in materia di emissione e circolazione di strumenti finanziari in forma digitale mediante DLT. Al termine del periodo sperimentale le istituzioni europee saranno chiamate ad un’analisi costi/benefici per valutare eventuali correzioni, proroghe o soppressioni del regime medesimo.

I primi commenti rilasciati appaiono connotati da una corretta attenzione agli effetti della novità. Da un lato, si tende a sottolineare che il nuovo sistema potrà velocizzare le operazioni di emissione e trasferimento degli strumenti finanziari, riducendone altresì i costi.

Dall’altro, non appaiono trascurabili le responsabilità, già indicate dalla legge, che i soggetti che gestiranno i registri elettronici assumeranno nei confronti delle emittenti e degli interessati alle scritturazioni.

A questa responsabilità, di sapore privatistico, appare poi affiancarsi l’esigenza di protezione della sicurezza del sistema, il che pare adombrare il tema della tutela dei beni pubblici, quali – nel nostro ordinamento – sono gli attuali, efficienti, registri relativi alla pubblicità commerciale.

Il regolamento comunitario esplicitamente fa riferimento agli «eventuali rischi, vulnerabilità o inefficienze per la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria derivanti dall’uso di una tecnologia a registro distribuito, ivi compresi eventuali nuovi tipi di rischi giuridici, sistemici e operativi… ed eventuali altri effetti indesiderati sulla liquidità, la volatilità, la tutela degli investitori, l’integrità del mercato o la stabilità finanziaria».