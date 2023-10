Fintech, premiate a Lerici le migliori startup. Allarme investimenti: Italia al 9° posto in Ue

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fintech guidata da intelligenza artificiale, cybersecurity e blockchain, ma sempre a braccetto con la sostenibilità. E' questa la “ricetta vincente” delle startup e pmi premiate oggi, 6 ottobre, a villa Marigola a Lerici (Sp) alla terza edizione del Fintech Awards Italia, l'evento che premia le migliori realtà imprenditoriali e i professionisti della finanza tecnologica organizzato dalla società K2 Capital, acceleratore di startup e financial advisor, insieme con altri partner. E che punta a “stanare” i potenziali investitori: il nostro paese è solo tra l'ottavo e il nono posto in Ue per investimenti raccolti da startup perchè attrae ancora poche risorse, anche se le potenzialità di crescita sono significative.

Il nodo investimenti: 1,8 miliardi in un anno in Italia, 11 in Francia

“In termini assoluti il 2022 in Italia è stato l'anno record per gli investimenti raccolti dalle startup, che hanno raggiunto quota 1,8 miliardi - ha detto Francesco Cerruti, direttore generale dell'associazione Italian Tech Alliance, intervenuto all'evento - ma nello stesso anno in Francia sono stati raccolti 11 miliardi e in Spagna quasi cinque, tanto che l'Italia tra l'ottavo e il nono posto in Ue per investimenti raccolti dal settore” Quali sono i motivi? “Questo perchè nel nostro paese - continua Cerruti - mancano tre grandi classi di investitori: quelli istituzionali, come i fondi previdenziali o le casse assicurative, che negli altri paesi investono tantissimo, anche perchè i governo sono molto sensibili sul fronte, poi le corporate, che con strumenti di venture capital investono in startup attive nei loro ambiti di competenza, e infine - aggiunge - gli investitori internazionali che non sono sufficientemente attratti dal nostro mercato”. Per questo “lavoriamo per attirare questi soggetti - conclude Cerruti - perchè nel nostro paese i margini di crescita sono importanti”.

Gli “Oscar” del fintech

Da YouCircle, realtà che offre alle aziende soluzioni per le attività Esg premiata come miglior startup per la sostenibilità ambientale, a Wopta, che ha trionfato nella categoria miglior piattaforma Insurtech, a Mamacrowd, miglior piattaforma di Equity Cowdfunding (solo per citarne alcune), sono 13 le realtà imprenditoriali premiate, attive in numerosi settori ad alto tasso di innovazione: lending immobiliare, gestione d'impresa, equity crowdfunding e crowdfunding immobiliare per citarne alcuni. Altre 4 startup innovative nei settori AI, fitness e robotica hanno illustrato i loro pitch ai Business Angels e Venture Capital presenti in sala.

I riconoscimenti sono stati consegnati dai ceo delle società sponsor della manifestazione, tra cui Crédit agricole Italia e Banca Valsabbina, e “anche quest'anno è stato riconosciuto un Award ad una startup che opera nella Sostenibilità ambientale, sociale e di governance” , dice Augusto Vecchi, co-founder e ceo di K2 Capital e ideatore dell'evento.

“I FinTech Awards Italia rappresentano quanto di meglio l'ecosistema fintech italiano possa offrire” dice Augusto Vecchi, co-founder e ceo di K2 Capital e ideatore dell'evento, spiegando che quest'anno tra i patrocinatori ci sono anche Regione Liguria e Città della Spezia, oltre al Comune di Lerici, Università degli studi di Firenze, Il Polo Tecnologico di Navacchio le associazioni di categoria AssoFintech e Italia Tech Alliance e per la prima volta Confindustria La Spezia e Confindustria Liguria. Una sorta di alleanza per mettere in rete idee e risorse a sostegno delle eccellenze del fintech. A Lerici sono arrivati anche i delegati del partner FinTech Germany Award, per consegnare un premio nella categoria Miglior piattaforma per la digitalizzazione degli asset finanziari.