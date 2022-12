Fintech, UniCredit in pole position per Credimi: domani l’assemblea

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo UniCredit è in pole position per l’acquisto di Credimi, la piattaforma specializzata nei finanziamenti alle piccole e medie imprese e alle micro-imprese.

Un’assemblea dei soci della fintech è stata convocata per domani proprio per assumere una decisione finale. Secondo indiscrezioni il processo sarebbe infatto ormai giunto alle battute decisive e vedrebbe proprio l’istituto di piazza Gae Aulenti come favorito. In lizza c’era, fino a qualche settimana fa, anche Banca CF+, la nuova challenger...