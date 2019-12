Fiocchi di latte, tomini e «delattosati», ecco i formaggi emergenti Accanto alle tipologie più tradizonali si affacciano nuovi tipi di prodotti per segmenti sempre più specifici di consumatori. di Giorgio dell'Orefice

A chi non è più ragazzino fanno venire in mente calzettoni di lana alti fin sopra le ginocchia e la ginnastica aerobica: direttamente dagli anni ’80 il 2019 è stato l’anno del ritorno dei “fiocchi di latte”. Tra giugno 2018 e giugno 2019 le vendite di questo tipo di prodotto nella distribuzione italiana sono aumentate del 9,7% in quantità (a quota 5.600 tonnellate) e del 12,1% in valore (per un fatturato di 56 milioni di euro) rivelandosi uno dei prodotti con le migliori performance di tutto il mercato caseario italiano.

I vantaggi dei «fiocchi»

La riscoperta da parte degli italiani di questo latticino è legata ai suoi plus nutrizionali: si tratta infatti di un prodotto caratterizzato da un alto apporto proteico, un basso contenuto di carboidrati e grassi con meno di una caloria a grammo. «Con una porzione da 200 grammi – spiegano ad Assolatte – si copre il 48% dell’apporto giornaliero di proteine consigliato per un adulto, solo il 12% di quello di grassi e meno dell’1% di quello di carboidrati. Il tutto con solo il 10% delle calorie giornaliere».

Molto del nuovo appeal dei fiocchi di latte è legato al contenuto proteico. «Le loro proteine – aggiungono ad Assolatte – sono in grado di saziare controllando al tempo stesso i livelli di zucchero nel sangue. Caratteristiche che dipendono dal fatto che i fiocchi provengono dal siero di latte, hanno un elevato valore biologico e sono di facile digestione»

Infine, alla base di questo ritorno a più di trent’anni di distanza dal loro debutto sul mercato ci sono poi le nuove versioni aggiornate ai tempi. «Sono in commercio – concludono ad Assolatte – le versioni senza lattosio e quelle light che a parità di apporto proteico non arrivano a 70 calorie per 100 grammi».

Tomini, vendite in crescita del 6,5%

Alzi la mano chi non li ha mai visti nel banco frigo del supermercato e non si è lasciato tentare. Sono i tomini, i piccoli formaggi freschi “monoporzione”, un altro dei trend topic del settore lattiero caseario made in Italy 2019.