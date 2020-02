Fiona Hall

Fiona Hall lavora con la pittura, il collage, la stampa, la fotografia, la scultura, il video e l'installazione. La scelta del materiale è centrale nella sua pratica artistica, poiché cerca di affrontare il rapporto tra natura e questioni attuali come la globalizzazione e il consumismo. Il mondo naturale è un tema ricorrente in tutta la sua opera. Ha rappresentato l'Australia alla 56ª Biennale di Venezia. Le sue opere hanno un price range compreso tra AU $ 5.000 – AU $ 250.000.

Fiona Hall Sticks and Stones, 2016 - 2017 aluminium 40 x 40 x 3 cm Edition of 5.

Courtesy of the artist and Roslyn Oxley9 Gallery, Sydney.