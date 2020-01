Fioramonti: «Restituzioni su conto intestato a Di Maio, Patuanelli e D'Uva» I sospetti sulla modalità di versamento. «Siamo passati da una donazione, che ho continuato a fare per il bilancio dello Stato, verso una donazione privata»

(ANSA)

1' di lettura

«Ho smesso di versare le restituzioni al M5S perché finivano in un conto privato intestato a Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli e Francesco D'Uva. Nessuno sa come vengono utilizzati». Ha detto così l'ex ministro Lorenzo Fioramonti intervistato a "Piazzapulita".

Necessaria una fondazione terza

«Siamo passati da una donazione, che ho continuato a fare per il bilancio dello Stato, verso una donazione privata», entra nel dettaglio Fioramonti secondo il quale «già durante il governo Conte 1, scrissi un articolo in cui dicevo che se non cambiamo queste regole non si può continuare così». A giudizio dell'ex ministro occorrerebbe «una fondazione terza, anche nominata dal M5S, che gestisca questi soldi. Ci sono milioni e milioni di euro su questi conti».

Per approfondire:

● Cacciati o delusi: ecco i parlamentari che hanno lasciato il M5S

● Di Maio caccia Paragone dal M5S. Il senatore: «Espulso dal nulla»