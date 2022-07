Fiorella Rubino

Il marchio del Gruppo Miroglio dedicato alle donne curvy propone per l'estate 2022 una collezione di costumi e accessori lavorati in modo speciale: le stampe dei capi sono realizzate in collaborazione con Sublitex, azienda leader nel settore della stampa transfer, sempre del Gruppo Miroglio, che utilizza inchiostri ecologici lavorati tramite il processo sostenibile water-free per mantenere un basso consumo energetico e un minor impatto sull'ambiente. La borsa della collezione è stata realizzata in collaborazione con Progetto Quid, impresa sociale che supporta le donne con esperienze di fragilità.

5/14 7/14 Menu