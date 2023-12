Fiorentini cresce e rilancia su snack e crema d’arachidi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ha avuto la capacità di diventare un brand nel settore dell’agroalimentare nell’arco di pochi anni. E oggi Fiorentini – 250 addetti e due stabilimenti attivi nel Torinese – è diventato quasi sinonimo di un prodotto in particolare, i triangolini di mais.

Azienda familiare alla sua quarta generazione, Fiorentini conta una crescita organica nell’ordine del 10% all’anno e un fatturato stimato pari a 110 milioni nel 2023. «In realtà Fiorentini è nata più di cento anni fa – racconta Simona Fiorentini Export e marketing manager – però a livello industriale la nostra storia parte dagli anni Novanta». Inizia con le gallette di cereali soffiati e gli snack, in formato più piccolo, sempre ispirati ai dettami del benessere – prodotti senza glutine e non fritti – per poi arrivare all’ultima linea dedicata alla crea di arachidi. Due gli stabilimenti, quello di Trofarello dedicato alle gallette e agli snack e quello di Torino, dove si realizzano le creme. «Abbiamo recuperato e ristrutturato il nostro stabilimento storico che avevamo lasciato nel 2019 e che abbiamo riaperto da due anni» aggiunge Simona Fiorentini. L’azienda ha intercettato una serie di driver di mercato che stanno spingendo la crescita dell’azienda, anche se la storia all’inizio è stata travagliata. «I triangolini di mais – racconta Fiorentini – sono nati come una scommessa con un nostro cliente estero visto che questo formato non esisteva». Nasce così l’idea di una Tortillas salutare, uno snack alternativo a quelli classici, fritti. In un primo momento però non si registra un grande interesse perché, spiega Simona Fiorentini, «il prodotto era distribuito nello scaffale delle patatine fritte, e i consumatori non ne hanno da principio colto il potenziale». Poi si è lavorato su brand e posizionamento e da lì è iniziata la corsa sul mercato. L’azienda ha definito un piano di investimenti da 10 milioni per sviluppare ulteriormente i suoi siti produttivi e il magazzino automatico.

«Mio padre inizialmente commercializzava le gallette importate dalla Francia e aveva visto un interesse crescente verso questa nicchia di mercato, da qui la decisione di rilevare un’azienda di produzione e di spingere sui volumi, raddoppiando le linee produttive, a partire dagli anni Novanta» ripercorre le tappe Simona che insieme alla sorella ... guida l’azienda. Il 2024 sarà il decimo anno della linea dei triangolini di cereali soffiati, Fiorentini vanta una quota di mercato pari al 30% nel settore dei sostitutivi del pane e delle gallette. In vent’anni l’azienda ha raddoppiato il fatturato e ora spinge sulla diversificazione del prodotto con il lancio di una nuova linea di crema di arachidi con un packaging innovativo per il mercato italiano, che si può assaporare dalla bustina o spalmare direttamente sul pane.