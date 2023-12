Fiorenza Rancilio, 73 anni, trovata morta a casa sua

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarà ascoltato nelle prossime ore il figlio di Fiorenza Rancilio che si trovava in casa quando i carabinieri hanno scoperto il cadavere di sua madre, morta a 73 anni per una profonda ferita alla testa.

Sul posto, un appartamento in via Crocefisso, oltre ai carabinieri del Comando Provinciale di Milano sono attesi il magistrato e il medico legale.

La donna era figlia del costruttore Gervaso Rancilio e non aveva alcuna parentela con l’omonimo gruppo delle macchine per il caffè. Subito è stato aperto un fascicolo per omicidio. L’ipotesi più probabile su cui si sta lavorando è che la donna sia stata aggredita e uccisa da qualcuno che conosceva.

Si occupava della gestione degli immobili ereditati da suo padre Fiorenza Rancilio. Gervaso Rancilio si era trasferito a cercare fortuna in Francia e poi era tornato nel Milanese dove aveva costruito interi quartieri in alcuni paesi nell’hinterland di Milano. Proprio davanti a un suo cantiere a Cesano Boscone, Gervaso Rancilio e suo figlio Alfredo vennero circondati da un commando di 8 persone la mattina del 2 ottobre 1978. Alfredo venne caricato su un furgone e di lui non si seppe più nulla fino a quando il boss Saverio Morabito raccontò che venne ucciso perché aveva cercato di ribellarsi ai suoi carcerieri.