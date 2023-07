Fiori freschi edibili da primato europeo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel Veneziano, a Mira, crescono viole, rose, begonie, calendule, dalie, garofani e margherite: non sono destinate ai bouquet, ma a entrare nelle cucine. Fiori commestibili come nuovo ingrediente da far conoscere e apprezzare anche in Italia: è l’obiettivo che si è data L’Insalata dell’Orto - azienda veneta specializzata nella produzione, nel confezionamento e nella commercializzazione di ortaggi a foglia di I e IV Gamma, oltre che maggiore produttore europeo di fiori eduli - guidata dalla famiglia Busana, con le sorelle Cinzia e Raffaella.

Fiori nel piatto

«Da oltre sei anni coltiviamo in Italia, nelle nostre serre, 16 varietà di fiori commestibili, disponibili in 40 cromie e destinati al mercato italiano ed estero», spiega Sara Menin, responsabile marketing e comunicazione de L’Insalata dell’Orto. «Ogni fiore porta con sé un profumo che, attraverso la percezione olfattiva, si trasforma in gusto: sapido, piccante o dolce - spiega Sara Menin -. E se una primula, tipicamente primaverile, può dare freschezza a un’insalata, il taget può dare carattere a un risotto ai funghi, e il nasturzio a una focaccia con il pesto».

Le ricette sono affidate a collaborazioni come quella con Azzuchef, al secolo Azzurra Gasperini, con i suoi cooking lab.

Un materiale delicato, i fiori: dopo la raccolta in serra vengono messi in vaschette brevettate che consentono il mantenimento per oltre 10 giorni a una temperatura tra i 4°C e gli 8°C e permettono il mantenimento delle caratteristiche organolettiche del fiore. Per l’Italia il canale principale è quello dei mercati ortofrutticoli, ma mostrano interesse anche alcune insegne della Grande distribuzione organizzata e poi gli operatori del mondo HoReCa; c’è anche lo shop online, sul sito dedicato mettiunfiore.it.

Tre anni fa una nuova sfida: superare la fragilità dei petali e i limiti della loro durata. «Per ottenere il prodotto disidratato il fiore fresco subisce un ulteriore passaggio: la trasformazione grazie all’utilizzo di un macchinario svizzero brevettato che disidrata i fiori sotto i 30°C per mantenere colore e forma del prodotto stesso. Il processo dura circa 36 ore dopo il quale si ottiene un prodotto con residuo di umidità del 2-3% per cento».