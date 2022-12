Fipe: capodanno a ristorante per 4,5 milioni di italiani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 4,5 milioni gli italiani che per il cenone di fine anno hanno prenotato in uno dei 70mila ristoranti che rimarranno aperti nella notte di San Silvestro. Il dato arriva dalla Fipe-Confcommercio, secondo la quale il numero di chi cenerà fuori è in crescita rispetto allo scorso anno. Quasi 500mila persone in più sono attese nei locali, mentre i ristoranti che rimarranno aperti per la notte più lunga dell’anno saranno il 59,1%, contro il 53,6% del 2021.

«Questo dato - spiega l'ufficio studi di Fipe-Confcommercio - racconta della voglia delle persone di lasciarsi alle spalle gli ultimi due terribili anni, vissuti tra restrizioni e fiammate inflazionistiche». Per capodanno gli italiani sono pronti a spendere 414 milioni di euro, per una spesa pro-capite che oscilla tra 92 e 115 euro.

L’ultimo dell'anno sarà anche l'occasione per valorizzare i prodotti dell'eccellenza agroalimentare ma soprattutto vitivinicola italiana, in particolare lo spumante. Secondo l'analisi dell'ufficio studi, durante il brindisi di mezzanotte nei ristoranti si stapperanno 1,3 milioni di bottiglie. Nel 66% dei locali si tratterà rigorosamente di spumante italiano, mentre il 27% dei ristoranti proporrà sia bollicine francesi che bottiglie italiane. Gli operatori del settore dunque sono ottimisti: otto imprenditori su dieci confidano sul tutto esaurito.